الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة المحلة الكبرى يشرف على عمليات النظافة ورفع القمامة

رفع مخلفات
رفع مخلفات

استمرت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى  في محافظة الغربية، في شنها حملات شاملة للنظافة استمرت لعدة أيام بهدف تحسين نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

يأتي ذلك حسب توجيهات محافظ الغربية، ومجلس الوزاراء المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بجعل منظومة النظافة العامة للمدن والمراكز والقرى، أولوية قصوى لدى الجميع حفاظًا على الشكل الجمالي وصحة المواطنين.

وعمل فريق الحملة المكلف بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث يتم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الشوارع والأحياء لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

وتولى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إدارة وإشراف هذه الحملة بكفاءة عالية، حيث قاد فرق العمل المكلفة بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بالتعاون مع نواب رئيس المدينة ورئيس الحملة الميكانيكية، ورؤساء أقسام النظافة والبيئة.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بقيادة عمرو فكري، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، في رفع 410 أطنان من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال فترة الحملة. 

 

ووجه جميع رؤساء المدن والأحياء في محافظة الغربية بأهمية حملات النظافة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تعاون المواطنين من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية للمحافظة على نظافة المدينة والحفاظ على البيئة.

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