الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنفيذ 3435 عملية قلب للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع الغربية

تضامن الغربية
تضامن الغربية

أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنفيذ (3435) عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة الغربية، منذ بدء العمل إلى الآن.

جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإستكمال خطة الحماية الإجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الإستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا أنها تتم تحت رعاية السيد المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح شعبان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار مجانا.

جمعية الأورمان توفير الدعم اللازم وكيل وزاة التضامن الاجتماعى بالغربية ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة مدير عام جمعية الأورمان

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