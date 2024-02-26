الإثنين 26 فبراير 2024
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محافظات

تفاصيل الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

عقد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

خلال كلمته أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اختيار مدينة زفتى للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2024، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ موضحًا أن دخول المدينة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدث بها طفرة شاملة في البنية التحتية والمنشآت التعليمية والرياضية والصحية، مما جعلها بيئة خصبة للتعليم، موجها شكره لجامعة طنطا لدعمها المستمر طوال هذه الفترة من خلال تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي بقرى ومدن المحافظة، ومهنئا أعضاء المجلس وجميع منسوبي الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه أكد الدكتور محمود ذكى، استمرار دعم الجامعة للمحافظة في جميع أنشطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الثانية، مهنئًا محافظ الغربية  على اختيار مدينة زفتى للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، مثمنا جهود المحافظة المستمرة لتحقيق الريادة على المستويين المحلي والدولي ومشيدا بالتعاون المثمر  بين  الجامعة والمحافظة  في شتى أوجه التطوير والتنمية لخدمة المواطنين ومنسوبي الجامعة.

وأعلن رئيس جامعة طنطا عن موافقة مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة اليوم على رفع المقابل المالي للعمالة اليومية غير المنتظمة " أجر مقابل عمل " بحيث يتقاضى حاملي البكالوريوس أو الليسانس 105 جنيهات والعمالة الفنية والسائقين 95 والخدمات المعاونة 85 جنيها، بالجامعة وكلياتها ووحداتها والمستشفيات الجامعية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

وأكد حرص إدارة الجامعة على تحسين دخول العاملين بالأجر اليومي وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل. 

انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا الأسبق الغربية ائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة طارق رحمي محافظ الغربية

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