الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على الدقيق المدعم بالغربية

مخبز
مخبز

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمدينة السنطة، بعدما استولى على 40 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، وتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، محققًا أرباحًا مالية غير مشروعة.

ووفقًا للتقرير الذي تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت حملة من مفتشي الرقابة التموينية من ضبط صاحب المخبز، وذلك بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخابز وشاشة جرد الأرصدة. 

وتبين أنه استولى على 40 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص له، وبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلوجراما، بإجمالي وزن 2 طن من الدقيق المدعم، وقام بترويجها في السوق السوداء، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محاضر بالوقائع المرتكبة من قبل صاحب المخبز، بواسطة مفتشى التموين، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لتتولى شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المهندس محمد أبوهاشم إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة التموين لمكافحة التلاعب والتصرف غير القانوني في المواد الغذائية المدعمة، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية ستواصل تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمحال التجارية للحد من التجاوزات والتلاعب في المواد الغذائية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

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