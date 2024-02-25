الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إيقاف 9 حالات تعد على الأراضي وبناء مخالف في مركز ومدينة كفر الزيات

ازالات
ازالات

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات، في إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات، والنجاح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية، من تحقيق نتائج إيجابية في سلسلة الحملات التي نفذتها والتي تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، ويقود هذه الحملات المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وتستهدف حماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات.

وعلي صعيد متصل، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الأول لبدء تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأسفرت الحملات في اليوم الأول للمرحلة الثانية عن إزالة حالة بناء مخالف على مساحة ٢٨م٢ و٩ حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٤ قيراط و٣ أسهم و٤ حالاتتعدي على الأرضي الزراعية الخاصة على مساحة ٢١٢٢م٢  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتين متغيرات مكانية غير قانونية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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