الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 350 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة نطافة شاملة بزفتى

رفع مخلفات
رفع مخلفات

شنت رئاسة مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، حملة شاملة للنظافة استمرت لعدة أيام بهدف تحسين نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومديمة زفتى، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتى، أنه تم رفع 350 طن من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال فترة الحملة. 

وتولى المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، إدارة وإشراف هذه الحملة، حيث قاد فرق العمل المكلفة بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، يغاونه نواب رئسي المدينة وئيس الحملة الميكانيكية، ورؤساء أقسام النظافة والبيئة.

وجرى توجيه وإرشاد جميع رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة بواسطة محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الذي أكد أهمية حملات النظافة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين. 

وأضاف الدكتور طارق رحمي، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع.

وأعرب الدكتور طارق رحمي، عن استمرار عمليات النظافة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا  أهمية الاستمرار في هذه الحملات للحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الصحة العامة. 

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تعاون المواطنين من خلال التزامهم بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية للمحافظة على نظافة المدينة والحفاظ على البيئة.

وعلى صعيد مواز، رفعت  الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، 2710 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

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