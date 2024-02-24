استمرار أعمال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة في الغربية

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، عن استمرار مجلس مدينة المحلة الكبري في تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

تهدف هذه المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق زراعة أشجار مثمرة وزينة في كافة شوارع وطرق المحافظة في كافة المدن والأحياء والقري.

وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، بقيادة اللواء عمرو فكري، وتحت اشراف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، بزراعة 250 شجرة مثمرة وزينة في عدد من الطرق المؤدية إلي القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته، أعرب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن حرص المحافظة على تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، كما أشار إلى أهمية زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة والزينة، لتوفير متنفس طبيعي للمواطنين وإضفاء الجمالية على الشوارع والميادين. ويرتبط ذلك برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتتواصل فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في كافة مدن ومراكز وقري محافظة الغربية، حيث تستمر الجهود لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، بهدف تحقيق أهداف الاستدامة وتوفير بيئة صحية وجميلة للمواطنين في كافة انحاء الوط.