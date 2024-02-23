حملات مكثفة لمباحث التموين بالغربية لمحاربة لضبط الأسعار

شنت مباحث التموين بالغربية، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية، لمنع الغش التجاري ومقاومة رفع السلع أو احتكارها على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية.

وقاد هذه الحملات العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير الأمن بالمحافظة.

تهدف هذه الحملات إلى مراقبة المحلات التجارية، ومحلات الجملة، والأسواق، والمخابز البلدية والسياحية بصفة يومية ومستمرة على مدار الساعة، بهدف منع زيادة الأسعار غير المبررة لجميع أنواع السلع الغذائية. كما تهدف أيضًا إلى التحقق من توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي يتم مراجعتها يوميًا مع مسئولي التموين، وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تعتبر أولوية للمواطنين.

وقد تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، بنتائج هذه الحملات المتتالية التي أسفرت عن تحرير 89 محضرًا بعد ضبط عدد كبير من المخالفات المتنوعة.

وتشمل هذه المخالفات على سبيل المثال لا الحصر، الغش في الأوزان والمقاييس، وتخزين وبيع سلع منتهية الصلاحية، ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، واحتكار السلع.

وأعرب اللواء خالد عبد السلام، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرق مباحث التموين في ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري. كما أكد أن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي لأي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسعار وتضر بحقوق المواطنين.