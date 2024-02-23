ضبط 5 أطنان ملح طعام غير صالح للاستخدام في "زفتى" بالغربية

نفذت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المحلية حملة تموينية مكثفة على مركز زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبمشاركة المحاسب اسامة زكي سعده، مدير إدارة تموين زفتي.

وهذه الحملة جاءت استجابةً لتوجيهات وزير التموين الدكتور علي المصلحي والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك للحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وتمت هذه الحملة بهدف مراقبة ومكافحة الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وخاصة ما يتعلق بالمتجات الغذائية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط خمسة أطنان ملح الطعام للاستخدام البشري، والتي تشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المستهلكين، وذلك داخل احد اماكن تعبئة الملح غير المرخصة بمدينة زفتي.

وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة للحكومة للتصدي للتجاوزات في مجال الغذاء وحماية المستهلكين، وتم تنفيذها بالتعاون الوثيق بين وزارة التموين والجهات الأمنية والصحية المحلية وقد تمت مصادرة المواد غير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، على أهمية الجهود المشتركة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين. وأشاد بدور الجهات المحلية والأجهزة الأمنية والصحية في ضمان تنفيذ الحملة بنجاح.

وتأتي هذه الحملة كتجسيد للالتزام الراسخ للحكومة بتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وتعكس التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة والإرادة القوية لمكافحة الغذاء غير الصالح، وتعزز الثقة في أنظمة الرقابة الغذائية.