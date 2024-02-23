الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. "التزكية" تحسم عدد من مقاعد نقابة المهندسين بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن نقيب المهندسين بالغربية، الدكتور المهندس تامر الكوراني، عن فوز مرشحين جدد بالتزكية بعدد من مقاعد شعبتي الكهرباء والميكانيكا.

وأكد “الكوراني” أن المهندسة إيناس خاطر والمهندس محمد السجيني، فازا بالتزكية في مقعدي شعبة الكهرباء.

وأضاف نقيب مهندسي الغربية، أن مقعد شعبة الميكانيكا كان من نصيب المهندسين أسامة حجاج ومحمود صبحي.

وأوضح “الكوراني” أن هناك 5 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد في شعبة المدني، وأشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي في الغربية تشمل سبعة مقاعد، حيث تم حسم أربعة مقاعد بالتزكية، وتبقى ثلاث مقاعد يقام فيها اليوم  إلى انتخابات منفصلة وسيتم حسمها اليوم والاعلان عنها.

وأكد الكوراني أن جو الانتخابات يسوده المحبة والتآخي بين جميع أعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن هذا السباق الانتخابي يعكس حالة من الديمقراطية والشفافية في عملية تجديد هيئة النقابة.

 

نقابة المهندسين بمحافظة الغربية نقيب المهندسين بالغربية الكوراني أن جو الانتخابات يسوده المحبة انتخابات نقابة المهندسين النقابة العامة للمهندسين

مواد متعلقة

محافظ الغربية: استمرار توفير السلع الأساسية بالمنافذ والمعارض خلال رمضان

حملة نظافة فى مدينة المحلة الكبرى بالغربية

ضبط 5 أطنان ملح طعام غير صالح للاستخدام فى "زفتى" بالغربية

حملات مكثفة لمباحث التموين بالغربية لمحاربة لضبط الأسعار

اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر للكبار في كرة السرعة

تحرير 101 مخالفة تموينية في حملات لمباحث تموين الغربية

حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة بكفر الزيات في الغربية

تشميع 77 محلًا وورشة في الغربية لمخالفتهم للمواعيد الرسمية للغلق

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

الذهب يتراجع.. والدولار الموازى يفقد 10 جنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة