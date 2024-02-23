بالأسماء.. "التزكية" تحسم عدد من مقاعد نقابة المهندسين بالغربية

أعلن نقيب المهندسين بالغربية، الدكتور المهندس تامر الكوراني، عن فوز مرشحين جدد بالتزكية بعدد من مقاعد شعبتي الكهرباء والميكانيكا.

وأكد “الكوراني” أن المهندسة إيناس خاطر والمهندس محمد السجيني، فازا بالتزكية في مقعدي شعبة الكهرباء.

وأضاف نقيب مهندسي الغربية، أن مقعد شعبة الميكانيكا كان من نصيب المهندسين أسامة حجاج ومحمود صبحي.

وأوضح “الكوراني” أن هناك 5 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد في شعبة المدني، وأشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي في الغربية تشمل سبعة مقاعد، حيث تم حسم أربعة مقاعد بالتزكية، وتبقى ثلاث مقاعد يقام فيها اليوم إلى انتخابات منفصلة وسيتم حسمها اليوم والاعلان عنها.

وأكد الكوراني أن جو الانتخابات يسوده المحبة والتآخي بين جميع أعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن هذا السباق الانتخابي يعكس حالة من الديمقراطية والشفافية في عملية تجديد هيئة النقابة.