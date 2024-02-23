حملة نظافة في مدينة المحلة الكبرى بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة شاملة للنظافة استمرت لعدة أيام، وذلك في خطوة هامة نحو تحسين نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

ورفع 336 طنًا من القمامة والمخالفات الصلبة والأتربة، مما يعد إنجازًا هامًا يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة.

وتولى إدارة وإشراف هذه الحملة اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الذي قاد فرق العمل المكلفة بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة، وقد تم تنسيق جهود العديد من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة ونجاح.

يذكر أنه قد تم توجيه وإرشاد جميع الفرق العاملة لجميع مراكز المحافظة، بواسطة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذي وجه وأكد على أهمية هذه الحملة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، وقد تم تخصيص مواقع محددة لتجميع القمامة والمخالفات الصلبة، وتم تزويد الفرق بالمعدات اللازمة للتعامل معها بطريقة فعالة وآمنة لتحقيق النظافة والتخلص السليم من النفايات في المدن. فقد ساهمت في تحسين الظروف البيئية والصحية في المحلة الكبرى، وتأتي ضمن جهود السلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام الحملة، أعرب اللواء عمرو فكري عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة، وأكد على استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.