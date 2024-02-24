السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 19 تاجرا يبيعون السجائر بأزيد من "التسعيرة الرسمية" بالغربية

سجائر
سجائر

أعلنت مديرية التموين في محافظة الغربية عن نجاح حملة مكافحة غش تجار السجائر التي قادها وكيل الوزارة، المهندس محمد أبوهاشم، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتهدف إلى ضبط المخالفات والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين.

وخلال الحملة، تم رصد 19 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمقدار 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة، تم توثيق هذه المخالفات وتحرير محاضر بالوقائع لأصحابها، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، ويعد ضبط التجار المخالفين جزءًا من هذه الجهود، حيث يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن مديرية التموين لن تتهاون في ملاحقة المخالفين وتقديمهم للمحاكمة، ويتم تطبيق القوانين والعقوبات الصارمة ضد هؤلاء التجار الذين يخالفون التسعيرة الرسمية، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق وتوفير بيئة تجارية عادلة للمواطنين.

مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود شاملة للحكومة المصرية في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، وتعزيز نظام التموين والتجارة العادلة، ونتيجة لهذه الجهود، يتوقع أن تعمل الحملة على تحقيق تأثير إيجابي على السوق المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

وعلي صعيد مواز، نجحت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، في شن حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية، لمنع الغش التجاري ومقاومة رفع السلع أو احتكارها على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية.

وتمكنت الحملات التي قادها العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث تموين الغربية، من ضبط وتحرير 101 محضر للتجار المخالفين والمخابز البلدية والسياحية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، موضحًا أنه يتم مراقبة المحلات التجارية، ومحلات الجملة، والأسواق والمخابز البلدية والسياحية، بصفة لحظية شبه يومية على مدار الساعة، وذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي يتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميًا، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تأتي على رأس أولويات المواطنين.

مديرية التموين في محافظة الغربية وكيل وزارة التموين 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة السلع بالأسعار الاسترشادية تعزيز نظام التموين والتجارة العادل لمكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين مختلف مراكز ومدن المحافظة

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