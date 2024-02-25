الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط وتحرير 112 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة بالغربية

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

واصلت مباحث التموين في الغربية، تنفيذ حملات موسعة في الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية وعلى كافة التجار بأسواق المحافظة، وذلك بهدف مكافحة التلاعب التجاري ومنع احتكار السلع وعدم رفع الأسعار، وكذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه  ومنع التجار من تحقيق مكاسب كبيرة واضحة.

وتحت قيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بمحافظة الغربية، وبإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، تم تنفيذ حملات ناجحة أسفرت عن ضبط 112 تاجرًا مخالفًا ومخابز تعمل بشكل غير قانوني. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد مراقبة يومية ومستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز. تهدف هذه الحملات إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين. تتم مراجعة الأسعار بالتعاون مع المسئولين عن التموين وخبراء الأسعار يوميًا، ويتم التركيز بشكل خاص على السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطنين.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إشعارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ سلسلة من الحملات في مختلف مراكز ومدن المحافظة. 

وخلال هذه الحملة تم تحرير 112 محضرًا بعد ضبط تجاوزات متنوعة، بما في ذلك البيع بأسعار مرتفعة وعدم وجود فواتير للبضائع وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال وعدم تطبيق الموازين القانونية في مخابز البلدية.

من جهته، أكد رئيس مباحث التموين بالغربية على استمرار التعاون مع القيادات المحلية في مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى مديرية التموين والرقابة التموينية وهيئة سلامة الغذاء. 

وتتم زيادة تواجدهم وتكثيف الحملات على المخابز ونقاط بيع السلع وجميع أسواق المحافظة بهدف توفير بيئة تموينية مناسبة للمواطنين، ومحاربة جميع أشكال الاحتكار ورفع الأسعار غير المبررة ومكافحة التجاوزات التموينية بالأسواق التجارية.

مباحث التموين بالغربية السلع الاساسية والاستراتيجية وصول الدعم لمستحقيه ومخابز تعمل بشكل غير قانوني رئيس مباحث التموين بالغربية

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