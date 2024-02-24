السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مجلس مدينة كفر الزيات يشن حملة نظافة شاملة لتحسن البيئة

رفع القمامة
رفع القمامة

شنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية حملة شاملة للنظافة استمرت لعدة أيام، وذلك بهدف تحسين نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين. تمت خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف، حيث تم رفع 310 أطنان من القمامة والمخالفات الصلبة والأتربة، ما يعد إنجازًا مهمًا يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة.

تولى المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إدارة وإشراف هذه الحملة، حيث قاد فرق العمل المكلفة بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة وحرفية عالية، تم تنسيق جهود العديد من الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحملة بنجاح.

وتم توجيه وإرشاد جميع رؤساء المدن والاحياء بالمحافظة، بواسطة محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الذي أكد أهمية حملات النظافة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، وتم توجيه الفرق العاملة في مراكز المحافظة أنه تم تخصيص مواقع محددة لتجميع القمامة والمخالفات الصلبة، وتزويد الفرق بالمعدات اللازمة للتعامل معها بطريقة فعالة وآمنة. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق النظافة والتخلص السليم من النفايات في المدن.

وتعتبر هذه الحملة جزءًا من جهود الوحدات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وقد ساهمت في تحسين الظروف البيئية والصحية في كفر الزيات. 

وفي ختام الحملة، أعرب رئيس مجلس مدينة كفر الزيات عن شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة لإنجاح هذه الحملة، كما أكد على استمرار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، فقد أكد أيضًا على استمرار عمليات النظافة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا التزام السلطات المحلية بتحسين البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود المستمرة ستستمر في سبيل المحافظة على نظافة المدن وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تلخص حملة النظافة الشاملة في مدينة كفر الزيات جهود الوحدات المحلية بمحافظة الغربية، لتحسين بيئة المدن والمراكز وتوفير بيئة صحية للمواطنين، ويتم تنسيق العمل بين الجهات المعنية وتوفير المعدات اللازمة لجمع ورفع القمامة والمخالفات الصلبة. 

تأتي هذه الجهود في إطار التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين  وتعكس التزام السلطات المحلية بالحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. وفي ظل استمرار عمليات النظافة في كافة مراكز ومدن محافظة الغربية.

رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات تحسين نظافة المدينة المخالفات الصلبة والأتربة رئيس مركز ومدينة كفر الزيات الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحملة بنجاح محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي رئيس مجلس مدينة كفر الزيات

مواد متعلقة

جامعة طنطا: “الخدمات الصيدلية” أول مركز حكومي يحصل على شهادتي الممارسة السريرية والمعملية

بالأسماء.. "التزكية" تحسم عدد من مقاعد نقابة المهندسين بالغربية

محافظ الغربية: استمرار توفير السلع الأساسية بالمنافذ والمعارض خلال رمضان

حملة نظافة فى مدينة المحلة الكبرى بالغربية

ضبط 5 أطنان ملح طعام غير صالح للاستخدام فى "زفتى" بالغربية

حملات مكثفة لمباحث التموين بالغربية لمحاربة لضبط الأسعار

اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر للكبار في كرة السرعة

تحرير 101 مخالفة تموينية في حملات لمباحث تموين الغربية

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

أسعار العملات الرقمية..زلزال في الكريبتو مع استمرار هبوط بيتكوين

سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى محلات الصاغة

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

سعر الدولار اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى البنوك

ضبط 70 مخالفة تموينية في حملات على مراكز الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال