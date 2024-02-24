مجلس مدينة كفر الزيات يشن حملة نظافة شاملة لتحسن البيئة

شنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية حملة شاملة للنظافة استمرت لعدة أيام، وذلك بهدف تحسين نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين. تمت خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف، حيث تم رفع 310 أطنان من القمامة والمخالفات الصلبة والأتربة، ما يعد إنجازًا مهمًا يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة.

تولى المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إدارة وإشراف هذه الحملة، حيث قاد فرق العمل المكلفة بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة وحرفية عالية، تم تنسيق جهود العديد من الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحملة بنجاح.

وتم توجيه وإرشاد جميع رؤساء المدن والاحياء بالمحافظة، بواسطة محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الذي أكد أهمية حملات النظافة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، وتم توجيه الفرق العاملة في مراكز المحافظة أنه تم تخصيص مواقع محددة لتجميع القمامة والمخالفات الصلبة، وتزويد الفرق بالمعدات اللازمة للتعامل معها بطريقة فعالة وآمنة. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق النظافة والتخلص السليم من النفايات في المدن.

وتعتبر هذه الحملة جزءًا من جهود الوحدات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وقد ساهمت في تحسين الظروف البيئية والصحية في كفر الزيات.

وفي ختام الحملة، أعرب رئيس مجلس مدينة كفر الزيات عن شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة لإنجاح هذه الحملة، كما أكد على استمرار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، فقد أكد أيضًا على استمرار عمليات النظافة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا التزام السلطات المحلية بتحسين البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، وأشار إلى أن الجهود المستمرة ستستمر في سبيل المحافظة على نظافة المدن وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تلخص حملة النظافة الشاملة في مدينة كفر الزيات جهود الوحدات المحلية بمحافظة الغربية، لتحسين بيئة المدن والمراكز وتوفير بيئة صحية للمواطنين، ويتم تنسيق العمل بين الجهات المعنية وتوفير المعدات اللازمة لجمع ورفع القمامة والمخالفات الصلبة.

تأتي هذه الجهود في إطار التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعكس التزام السلطات المحلية بالحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. وفي ظل استمرار عمليات النظافة في كافة مراكز ومدن محافظة الغربية.