الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

درب الشرفا.. أشهر أسواق لوازم السبوع في وسط الدلتا بالغربية

درب الشرفا بطنطا
درب الشرفا بطنطا

اشتهرت مدينة طنطا، في محافظة الغربية، بوجود سوق تجاري فريد من نوعه يُعرف بـ"درب الشرفا"، والذي يُعتبر أحد أشهر أسواق لوازم السبوع في منطقة وسط الدلتا، ويعود تاريخ هذا السوق الرائع لمطلع القرن الماضي، وقد ازدهر على مر العقود ليصبح واحدًا من أعرق الأسواق التجارية في المنطقة.

وحسب شهود عيان، بدأ "درب الشرفا" كسوق خاص ببيع العدس والبقوليات والفول، ومع مرور الزمن، تحوّل السوق تدريجيًا ليصبح مركزًا رئيسيًا لبيع لوازم السبوع، فقد مرت حوالي 40 سنة منذ تحوله إلى سوق للوازم السبوع، مع استمرار البقوليات، وأصبحت لوازم السبوع السلعة الرئيسية المتوفرة فيه بشكل دائم، ففي "درب الشرفا"، يمكن للزائرين العثور على كل ما يحتاجونه من حلويات وملابس ومستلزمات وإكسسوارات للمولود الجديد، وكذلك علب السبوع والغربال وجميع أنواع إكسسوارات السبوع وكافة أنواع الحلوى.

ومع ذلك، يختلف طابع السوق حسب المواسم، حيث يتغير محتوى البضائع ويتبدل نوع المنتجات المعروضة، حبث يُعتبر "درب الشرفا" سوقًا موسميًا، حيث يعرض في رمضان تمر ولوازم رمضان، وقبل العيد يتوفر الكعك والبسكويت ومستلزماتهم، وتتميز الأسعار في هذا السوق بأنها من أقل الأسعار المتاحة في المحال العامة والأسواق الأخرى، وتتنوع البضائع المتوفرة فيه وتشكيلتها كاملة.

ويعتبر "درب الشرفا" أحد أشهر أسواق لوازم السبوع في وسط الدلتا، ويجذب العديد من الزائرين من مختلف مناطق البلاد، يقصده الأهالي في طنطا، والزوار من كافة المدن والقري المجاورة، على حد سواء لشراء لوازم السبوع، ويعتبر وجهة مهمة للتجار الذين يتاجرون في هذه المنتجات ويعرضونها في المحلات التجارية المتواجدة بالسوق.

ويروي أحد التجار، السيد محمد علي، تجربته الطويلة في السوق: "أعمل في درب الشرفا منذ أكثر من 50 عامًا، ورأيت كيف تحول من سوق يبيع العدس والبقوليات إلى مركز رئيسي لبيع لوازم السبوع، يعتبر هذا السوق جزءًا لا يتجزأ من تاريخ مدينة طنطا وموروثًا ثقافيًا مهمًا".

بجانب ذلك، يؤكد المستهلكون أهمية "درب الشرفا" لتلبية احتياجاتهم، فتقول السيدة فاطمة حسن، وهي احد المترددات علي السوق: "أذكر أنني كنت أذهب مع والدتي إلى درب الشرفا عندما كنت طفلة، والآن أذهب مع ابنتي. هذا السوق هو المكان الذي نعتمد عليه لشراء كل ما نحتاجه للاحتفال بسبوع اي طفل جديد يحضر للعائلة وهنا في درب الشرفا البضائع متنوعة وجودتها عالية، والأسعار في متناول الجميع".

فيما يُشير السيد أحمد مصطفى، إلى التغيرات التي يشهدها السوق حسب المواسم، قائلًا: في رمضان، يتحول السوق تمامًا ليعرض التمور ولوازم رمضان مثل الياميش  الحلوي والعصائر، وقبل العيد، يتوفر الكعك والبسكويت بأنواعه المختلفة، هذا ما يجعل "درب الشرفا" جذابًا للمستهلكين، حيث يمكنهم العثور على كل ما يحتاجونه في مكان واحد".

وتشير سامية المليجي، إلى أن "درب الشرفا" ليس مجرد سوق تجاري بل يعد جزءًا من الهوية الثقافية لسكان طنطا، ويتوافد الزوار من مختلف مناطق البلاد لزيارة هذا السوق الذي يحتفظ بسحره التقليدي. 

وتعبر السيدة سارة عبدالرحمن، زائرة متكررة للسوق، عن ارتباطها العاطفي به: "لا يمكنني تخيل الاحتفال بسبوع اي طفل في العائلة دون زيارة درب الشرفا، عندما أدخل السوق، أشعر وكأنني في عالم مختلف، مليء بالألوان والروائح الجميلة".

ويعد "درب الشرفا" في طنطا من الأسواق التجارية القديمة والمزدهرة في منطقة وسط الدلتا، يتميز بتاريخه العريق وتنوع البضائع المتاحة فيه، ويعد وجهة مثالية للزائرين الذين يبحثون عن لوازم السبوع بأسعار مناسبة وتشكيلة واسعة. 

درب الشرفا بطنطا
درب الشرفا بطنطا
درب الشرفا بطنطا
درب الشرفا بطنطا
درب الشرفا بطنطا
درب الشرفا بطنطا
درب الشرفا بطنطا
درب الشرفا بطنطا
مدينة طنطا محافظة الغربية درب الشرفا منطقة وسط الدلتا الأسواق التجارية ببيع العدس والبقوليات والفول إلى مركز رئيسي لبيع لوازم السبوع الياميش الحلوي والعصائر

مواد متعلقة

رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية الطب ويكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس

محافظ الغربية يتابع خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع بقطور

"رحمي" يهنئ فريق قسطا بالفوز في نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية

إيقاف 9 حالات تعد على الأراضي وبناء مخالف في مركز ومدينة كفر الزيات

محافظ الغربية ونائب وزير الصحة يشهدان فعاليات تدريب سفراء المشروع القومى لتنمية الأسرة

ضبط صاحب مخبز بزفتى استولى على طن دقيق مدعم دون وجه حق

تحت شعار "مصر أم الدنيا ".. حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات التعليمية

رفع 350 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة نطافة شاملة بزفتى

الأكثر قراءة

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

الاتفاق على الشروط الأساسية للهدنة.. ماذا حدث فى مفاوضات حرب غزة؟

مكتب نتنياهو يعلن عن خطة لإجلاء سكان غزة من مناطق القتال

وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع سير العمل بدار كريمي النسب وصحة الأسرة بالقباري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي

شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق جنوب قطاع غزة

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟