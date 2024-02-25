الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ضبط صاحب مخبز بزفتى استولى على طن دقيق مدعم دون وجه حق

دقيق
دقيق

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في ضبط صاحب مخبز بزفتي، بعدما استولى على 20 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، وتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، محققًا أرباحًا مالية غير مشروعة.

وفقًا للتقرير الذي تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت حملة من مفتشي الرقابة التموينية من ضبط صاحب المخبز، وذلك بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخابز وشاشة جرد الأرصدة. 

وتبين أنه استولى على 20 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص له، وبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلوجراما، وقام بترويجها في السوق السوداء، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محاضر بالوقائع المرتكبة من قبل صاحب المخبز، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لتتولى شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المهندس محمد أبوهاشم إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة التموين لمكافحة التلاعب والتصرف غير القانوني في المواد الغذائية المدعمة، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية ستواصل تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمحال التجارية للحد من التجاوزات والتلاعب في المواد الغذائية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الغربية قد تمكنت من ضبط أصحاب 6 مخابز بالمحلة وبسيون وقطور، استولوا على 89 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا دون وجه حق.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 6 مخابز بالمحلة وبسيون وقطور، استولوا على 89 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم، بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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