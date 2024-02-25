الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"رحمي" يهنئ فريق قسطا بالفوز في نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية

نهائي دوري مراكز
نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، من داخل استاد طنطا الرياضي، ختام فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته العاشرة 2024، والتي انتهت بفوز فريق قسطا بضربات الجزاء الترجيحية وحصوله على المركز الأول وتمثيل المحافظة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في نسخته العاشرة، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، حسين فرج مدير إدارة فعاليات أنشطه مراكز الشباب، الدكتور أحمد مختار مسؤول الدوري بالوزارة.

وهنأ المحافظ فريق مركز قسطا بالفوز مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد وحصولهم على درع دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في نسخته العاشرة.
وكان النهائي قد بدأ بالسلام الوطني والتقاط الصور التذكارية للفريقين وقد أشاد المحافظ خلال كلمته بما تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالغربية داخل المحافظة وتنفيذها لختام دوري مراكز الشباب بالغربية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالرياضة، متمنيًا لكلا الفريقين الحظ وداعمًا للفريق الفائز للوصول والحصول على دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية حيث حصل فريق مركز شباب بلقينا على دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة.

وأكد يسري الديب، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، داعمة على مدار ١٠ سنوات لدوري مراكز الشباب مؤكدًا أن هذا الدوري يعمل على اكتشاف المواهب داخل مراكز شباب القرى وبث روح الحماس ونشر الوعي الرياضي وترسيخ الأهداف الرياضية البدنية والصحية والتربوية والاجتماعية ويهدف لبث روح التنافس بين فرق كرة القدم بمراكز الشباب، وتوطيد أواصر الصداقة بينهم، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية وأيضًا اكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب متمنيًا التوفيق للفريقين.

وشهدت أجواء المباراة حالة حماسية بين مشجعي الفريقين وتقدم فريق قليب ابيار بهدف دون مقابل ثم تعادل مركز شباب قسطا واحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي انتهت بفوز فريق قسطا.

وفي الختام قام المحافظ بتوزيع الدروع التذكارية للقائمين علي تنفيذ الدوري وقيادات الوزارة وأيضا إهداء درع لوالد الشهيد إبراهيم قطب منيسي والذي سمي مركز شباب قليب ابيار سابقًا والتابع لإدارة شباب كفر الزيات.

والجدير بالذكر أن الدوري ينفذ على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولي تصفيات الإدارات الفرعية، والثانية دوري المجموعات بمشاركة ٢3 فريق مقسمين على أربعة مجموعات في كل مجموعة ستة فرق والمرحلة الثالثة والأخيرة تكون بدور الثمانية ودور الأربعة ختامًا بالنهائي.

نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية
نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية
نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية
نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية
نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية
نهائي دوري مراكز الشباب بالغربية
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استاد طنطا الرياضي دوري مراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة بالغربية وزارة الشباب والرياضة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي فرق كرة القدم بمراكز الشباب المرحلة الأولي تصفيات الإدارات الفرعية الثانية دوري المجموعات أربعة مجموعات دور الثمانية و دور الأربعة ختاما بالنهائي

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