محافظ الغربية يتابع مشروعات "حياة كريمة" في زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مركز زفتى بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق نهطاي حنون بطول 500 متر بنسبة تنفيذ 22 %، وتابع المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير شارع الجيش بزفتي لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لشوارع زفتى.



واستمرت الجولة بمتابعة مشروعات حياة كريمة بسندبسط (مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، نقطة شرطة سندبسط، مركز التأهيل المهني بسندبسط، وحدة طب الأسرة بسندبسط) بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف الشوارع المحيطة بالمشروعات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الأعمال بالنقطة الوسيطة بزفتي والمقامة على مساحة ١١ ألف متر لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها، مما يساهم في الحد من تجمعات القمامة العشوائية وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.

كما شهد محافظ الغربية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من الموظفين الذين سيقومون بالعمل في المجمعات الحكومية الخدمية الجديدة بقرى حياة كريمة تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس في مكان العمل فقط ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 88 %.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث