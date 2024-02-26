الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يبحث سبل التعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج

جامعة طنطا
جامعة طنطا

التقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، المحاسب محمد خلاف رئيس لجنة شطرنج المدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج ورئيس منطقة الغربية للشطرنج، لبحث سبل التعاون ومناقشة بعض المقترحات لـنشر رياضة الشطرنج داخل الجامعة، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، أهمية دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية لدورها في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم، وبناء شخصياتهم، واكتسابهم العديد من المهارات، معربا عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ونشر رياضة الشطرنج داخل الجامعة.

خلال اللقاء تمت مناقشة تنظيم "يوم شطرنجى" للجامعة أسوة باليوم العالمي للشطرنج الذي يقام في 20 يوليو من كل عام، وتنظيم بطولات سواء على مستوى جامعات الدلتا أو الجامعات المصرية وتنظيم دوري للشطرنج يقام تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج بين كليات الجامعة. 

كما تناول اللقاء أيضًا بحث إعداد بروتوكول تعاون بين الجامعة والاتحاد المصري للشطرنج، لنشر رياضة الشطرنج في الجامعة وتدريب الطلاب والطالبات الراغبين في تعلم الشطرنج.

جامعة طنطا محمود ذكى رئيس جامعة طنطا نشر رياضة الشطرنج داخل الجامعة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية يوم شطرنجى ليوم العالمي للشطرنج الاتحاد المصري للشطرنج بين كليات الجامعة بروتوكول تعاون بين الجامعة والاتحاد المصري للشطرنج

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