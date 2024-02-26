الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بطنطا والمحلة لتذليل المعوقات

محافظة الغربية
محافظة الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية بمراكز ومدن المحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن  في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

 مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا والمحلة

وعقد محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مساء اليوم، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا والمحلة  ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا والمحلة، مؤكدا حرصه على متابعة العمل في كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

 التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة

وأكد المحافظ، أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال. 

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمراكز ومدن المحافظة محافظ الغربية المتابعة المستمرة على أرض الواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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