محافظ الغربية يكرم طالبين فازا فى مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، طالبين من أبناء محافظة الغربية لفوزهما بمسابقة الروبوت والبرمجة الدولية roborave colombia virtual والتي أقيمت "أونلاين" بمشاركة 121 متسابقا من دول مختلفة حول العالم.

كما كرم المحافظ الطالب براء أحمد محمد الشرقاوي 14 عاما لحصوله على المركز الأول في المسابقة لـ3 مستويات.

وكرم أيضا الطالب حمزة محمد أحمد عكيلة 12 عاما لحصوله على المركز الأول بالمسابقة في مستوى واحد.

وأكد محافظ الغربية ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كل الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع.



وحرص محافظ الغربية على تبادل الأحاديث التحفيزية مع الطالبان وحثهم لبذل مزيد من الجهد والتركيز في مجالات الدراسة التكنولوجية، متمنيا لهم إحراز مراكز متقدمة في المسابقات القادمة، مؤكدا أن التنوع في تدريس علوم التكنولوجيا يسهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشيا مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.