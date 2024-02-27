رفع 335 طنًا من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة في كفر الزيات بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، حملة شاملة للنظافة استمرت لعدة أيام بهدف تحسين نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات، بقيادة المحاسب عادل داود، رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، 335 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال فترة الحملة.

وقد تولى "داود"، إدارة وإشراف هذه الحملة بكفاءة عالية، حيث قاد فرق العمل المكلفة بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بالتعاون مع نواب رئيس المدينة ورئيس الحملة الميكانيكية، ورؤساء أقسام النظافة والبيئة.

وعمل فريق الحملة المكلف بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث يتم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الشوارع والأحياء لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

توجيه رؤساء المدن والأحياء في المحافظة بمتابعة حملات النظافة

ووجه محافظ الغربية، جميع رؤساء المدن والأحياء في محافظة الغربية بأهمية حملات النظافة وأثرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين، وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع.

وأعرب الدكتور طارق رحمي عن استمرار عمليات النظافة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في هذه الحملات للحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الصحة العامة.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تعاون المواطنين من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية للمحافظة على نظافة المدينة والحفاظ على البيئة.