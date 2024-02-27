ضبط 111 مخالفة خلال حملة مكبرة لشرطة المرافق بالغربية

تمكنت شرطة مرافق الغربية، بمديرية امن الغربية، بقيادة العقيد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق في مديرية أمن الغربية، حملة أمنية واسعة على مراكز المحافظة.

واستهدفت هذه الحملة إعادة النظام والانضباط في الشوارع والأسواق، وتم التركيز على المناطق التجارية وأسواق البيع، حيث تم رصد تعديات على الشوارع العامة داخل المدن، وتم حظر استخدام الشوارع كمعرض لعرض المنتجات التجارية، وذلك بهدف تجنب حدوث اختناقات مرورية وتمكين المارة من استخدام الشوارع الرئيسية والفرعية بسهولة.

كما تهدف هذه الحملة إلى إزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، واستعادة النظام والانضباط في المناطق العامة.

وخلال الحملة، تم ضبط العديد من المخالفات التي ارتكبها أصحاب الأنشطة التجارية، وتم رفع الاشغالات وتحرير المحاضر الخاصة بالمخالفين، وأسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 111 مخالفة تعدي وإشغال طريق لكافيهات، ومحلات تجارية، وباعة متجولين، تم أيضًا مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وتم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بالغربية، بتنفيذ حملة موسعة أسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 111 مخالفة تعدي وإشغال طريق لكافيهات، ومحلات تجارية، وباعة متجولين.

ركّزت الجهود خلال الحملات على إزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمناطق، وتم ضبط الباعة المتجولين والبضائع غير المرخصة والمواد البنائية غير القانونية وإزالتها من الشوارع والأرصفة.

أسفرت الحملة، عن ضبط العديد من التجاوزات التي ارتكبها أصحاب الأنشطة التجارية، وتم رفع الاشغالات وتحرير المحاضر الخاصة بالمخالفين، ومصادرة المواد غير المرخصة وتم تسليم هذه المواد إلى مخازن شرطة المرافق، وكذلك تم أيضًا تنفيذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

تأتي هذه الحملة، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، حيث تم تكليف العقيد عبد القادر خليل بمواصلة الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة، بهدف استعادة النظام والانضباط في جميع مدن المحافظة.