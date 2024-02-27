إيقاف 7 حالات بناء مخالف في المحلة الكبرى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، في الغربية نجاحها في إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

قاد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، سلسلة حملات ناجحة تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، وقد حققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات.

من جهته، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في المحافظة خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

تم ذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث تم استخدام شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة لنقل الموقع والأحداث مباشرة، مما سمح للمحافظ بمتابعة عمليات الإزالة على الأرض.

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 بكل قوة وحزم، وضرورة التعامل والإزالة الفورية لأي تعديات.

كما شدد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات أمام عملية الإزالة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والشعب، والالتزام بتطبيق القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

بهذه الجهود المشتركة، يأمل مسؤولو المحافظة في تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة التعديات والحفاظ على الممتلكات العامة والأراضي الزراعية.

وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة المحلية بتنفيذ القانون ومحاربة البناء المخالف، مما يسهم في تعزيز النمو والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ22 لإزالة التعديات تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف.

وأسفرت الحملات في اليوم الثالث للمرحلة الثانية عن إزالة ٩ حالات بناء مخالف على مساحة ٢٤٠م٢ وحالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٢٩م٢ كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات متغيرات مكانية غير قانونية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتعمل هذه الحملات على توعية المواطنين بأهمية احترام القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء واستخدام الأراضي، وذلك حسب تعليمات رئاسة الوزاراء.