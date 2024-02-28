ضبط 230 مخالفة مرورية مختلفة في حملة على مدن الغربية

شنت الادارة العامة للمرور بمديربة أمن الغربية، حملة مرورية موسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتعاون بين الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، تم تنفيذ الحملة بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، العميد وائل حمودة، وتحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام.

وجرى خلال هذه الحملة مصادرة 40 مركبة "توكتوك" لعدم حملها أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى مصادرة 20 دراجة نارية لعدم حملها لوحات معدنية وعدم حصولها على التراخيص اللازمة

ورصد وضبط 230 مخالفة مرورية مختلفة، تشمل السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة.

قدرت الغرامات المحصلة من المخالفين خلال الحملة بمبلغ 55.260 جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

واستهدفت الحملة إلى تطبيق القوانين المرورية وضبط المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية، وقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير مخالفات متنوعة ومصادرة المركبات والدراجات النارية المخالفة.

وتعكس هذه الحملة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الغربية للحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتوعية السائقين وتطبيق القوانين المرورية للحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات المرورية الدورية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الالتزام بقوانين المرور وتحقيق السلامة على الطرقات وتعكس نتائج هذه الحملة النجاح الذي تحقق في مجال تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات، ما يساهم في تحسين الوعي المروري وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا حملة مرورية ناجحة في محافظة الغربية لضبط المخالفات وتحصيل الغرامات بقوانين المرور وتحقيق السلامة على الطرقات، وتعكس نتائج هذه الحملة النجاح الذي تحقق في مجال تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات، مما يساهم في تحسين الوعي المروري وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.