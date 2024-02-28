الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 230 مخالفة مرورية مختلفة في حملة على مدن الغربية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الادارة العامة للمرور بمديربة أمن الغربية، حملة مرورية موسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتعاون بين الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، تم تنفيذ الحملة بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، العميد وائل حمودة، وتحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام.

وجرى خلال هذه الحملة مصادرة 40 مركبة "توكتوك" لعدم حملها أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى مصادرة 20 دراجة نارية لعدم حملها لوحات معدنية وعدم حصولها على  التراخيص اللازمة

ورصد وضبط 230 مخالفة مرورية مختلفة، تشمل السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة.

قدرت الغرامات المحصلة من المخالفين خلال الحملة بمبلغ 55.260 جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

واستهدفت الحملة إلى تطبيق القوانين المرورية وضبط المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية، وقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير مخالفات متنوعة ومصادرة المركبات والدراجات النارية المخالفة.

وتعكس هذه الحملة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الغربية للحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتوعية السائقين وتطبيق القوانين المرورية للحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات المرورية الدورية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الالتزام بقوانين المرور وتحقيق السلامة على الطرقات وتعكس نتائج هذه الحملة النجاح الذي تحقق في مجال تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات، ما يساهم في تحسين الوعي المروري وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا حملة مرورية ناجحة في محافظة الغربية لضبط المخالفات وتحصيل الغرامات بقوانين المرور وتحقيق السلامة على الطرقات، وتعكس نتائج هذه الحملة النجاح الذي تحقق في مجال تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات، مما يساهم في تحسين الوعي المروري وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.

الإدارة العامة للمرور بمديربة امن الغربية الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية مصادرة 40 مركبة توكتوك مصادرة 20 دراجة نارية تطبيق القوانين المرورية الحملات المرورية الدورية وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمان ا حملة مرورية ناجحة في محافظة الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع توافر السلع الغذائية بالسلاسل التجارية ومعارض أهلا رمضان بطنطا

الأمطار تضرب الغربية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

تنفيذ 3435 عملية قلب للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع الغربية

محافظ الغربية يتابع تطوير كورنيش المحلة

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال فرد طبقة السن بشوارع السنطة

ضبط 111 مخالفة خلال حملة مكبرة لشرطة المرافق بالغربية

إغلاق 90 منشأة تجارية لم تلتزم بترشيد استهلاك الكهرباء بالغربية

رفع 335 طنًا من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة في كفر الزيات بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

فريق بحث مكبر لضبط المتهم بقتل جواهرجي بولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واقتحامات في بيت لحم وجنين

مجازر الإبادة الجماعية متواصلة فى اليوم 145 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم