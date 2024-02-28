مديرو "تعليم الغربية" يتابعون سير العملية التعليمية بجميع المدارس

أجرى مديري عموم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، والإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، متابعة يومية لجميع المدارس بمختلف مراحلها ونوعياتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبتكليف من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس.

وشملت المتابعة 16 مدرسة، وقد أكد وكيل الوزارة، أن المتابعات على جميع المدارس مستمرة، وبصورة يومية، لبيان انتظام العملية التعليمية ومتابعة تكليفات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتفعيل كافة الأنشطة التربوية لجذب الطلاب، وتسجيل الغياب بصورة يومية، والتوجيه بضرورة الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة، والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب وفقا لمخصصات كل مدرسة، وتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع الطلاب أثناء اليوم الدراسي، قبل الفسحة المدرسية.

وكذلك منع استخدام العقاب البدني بكافة أشكاله، وتفقد الفصول الدراسية، ومناقشة الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، والتأكيد على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وعلى الصعيد ذاته، وفي إطار اهتمامه بمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس، وحسن سير العملية التعليمية بها، والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل مدارس المدن والقرى، قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة العملية التعليمية بإدارة شرق طنطا التعليمية.



وخلال المتابعة توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة سيف الدولة الابتدائية، حيث قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، واطمأن إلى انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، ووجه بضرورة الاهتمام بمدخل المدرسة، وتسجيل الغياب أولًا بأول بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة، كما وجه بتفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة واليوم الرياضي بالمدرسة لجذب الطلاب، والإعلان عن مجموعات الدعم لجميع الصفوف للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، ومواعيد إذاعتها، وتفعيل حصص المشاهدة، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، والتأكيد على توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب قبل الفسحة المدرسية، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.

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