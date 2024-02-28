الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 99 منشأة تجارية لترشيد استهلاك الكهرباء في الغربية

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أعلنت محافظة الغربية  إغلاق 99 منشأة تجارية خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربية، ومكافحة انتشار الأمراض والفيروسات، 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

ووفقًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تمت عمليات معاينة ومراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 70 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 99 منشأة تجارية مخالفة للقوانين.

وعبر الدكتور طارق رحمي عن استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الجديدة للغلق، وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة والالتزام بها.

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة وتنفيذ الإجراءات الضرورية لحماية صحة المواطنين وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المحافظة، كما دعا أيضًا المواطنين والمنشآت التجارية إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية والتعاون مع السلطات المحلية للتغلب على هذه الأزمة.

واضاف محافظ الغربية، أنه من المتوقع أن تستمر الحملات والإجراءات الاحترازية في محافظة الغربية، مؤكدًا التزام الوحدات المحلية بالمحافظة، بتنفيذ القرارات الحكومية وتطبيقها بصرامة، موضحًا حرص محافظة الغربية على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الطاقة.

محافظة الغربية استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة ومكافحة انتشار الأمراض والفيروسات إطفاء الإنارة الخارجية لـ 70 محل ا تجاري ا محافظ الغربي الحملات المستمرة للحكومة للتصدي حرص محافظة الغربية على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الطاقة إغلاق 99 منشأة تجارية مخالفة للقوانين

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