الأربعاء 28 فبراير 2024
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محافظات

إيقاف 7 حالات تعد في زفتى خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22

ازالات
ازالات

قاد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، سلسلة حملات ناجحة تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، وقد حققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد هذه الحملات المتتالية جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء. 

ونجحت رئاسة مركز ومدينة زفتى، في إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 بكل قوة وحزم، وضرورة التعامل والإزالة الفورية لأي تعديات. 

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ22 لإزالة التعديات تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف. 

وأسفرت الحملات في اليوم الرابع للمرحلة الثانية عن إزالة 10 حالات بناء مخالف على مساحة 300 م٢ وحالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 200م٢  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات متغيرات مكانية غير قانونية.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل شدة وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتعمل هذه الحملات على توعية المواطنين بأهمية احترام القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء واستخدام الأراضي، وذلك حسب تعليمات رئاسة الوزاراء.

رئاسة مركز ومدينة زفتي القضاء على التعديات والبناء المخالف لحماية الأراضي الزراعية الموجة 22 لإزالة التعديات منع محاولات بناء أدوار مخالفة

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