الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الخامس في المرحلة الثانية لأعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات في اليوم الخامس للمرحلة الثانية عن إزالة ٧ حالات بناء مخالف على مساحة ١١٩٨م٢ وحالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٦م٢ كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات متغيرات مكانية غير قانونية و٣ مخالفات للبناء.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الخامس في المرحلة الثانية حالات بناء مخالف محافظ الغربية على استمرار اعمال خطط الرصف والتطوير استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية

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