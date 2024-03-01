الجمعة 01 مارس 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع توسعة كوبريى "سكة المحلة" و"قحافة" فى طنطا

رفع كفاءة شبكة الطرق
رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية،

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة الأعمال الجارية لتوسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش لخلق حارة مرورية جديدة، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعة كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهين.

كما تابع المحافظ، أعمال توسعة وتركيب حديد كوبرى قحافة بالطريق السريع مدخل كورنيش الاستاد لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في الغربية

وفى سياق متصل، تابع الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم السادس في المرحلة الثانية لأعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات في اليوم السادس للمرحلة الثانية عن إزالة ٣ حالات بناء مخالف على مساحة ٢٣٨م٢ و٧حالات تعد على الاراضي الزراعية على مساحة ١٠٠١م٢، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٨ حالات متغيرات مكانية غير قانونية وحالتين مخالفات للبناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ورفع كفاءة شبكة الطرق وحل الأزمات المرورية تحسين الصورة البصرية بمدخل سكة المحلة لتوسعة كوبري مزلقان القاصد

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