محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلى بزفتى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد ٥٠٠م وإنشاء منطقة عربات متنقلة لتكون متنفسًا لأهالي زفتى، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير حدائق، وذلك من أجل إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع.

وأشار المحافظ إلى أن الأنظار في العالم تتجه لمركز ومدينة زفتى عقب اختيارها للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن التعليمية (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ كأحد مكتسبات دورة حياة كريمة.

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