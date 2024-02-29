الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلى بزفتى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد ٥٠٠م وإنشاء منطقة عربات متنقلة لتكون متنفسًا  لأهالي  زفتى، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير حدائق، وذلك من أجل إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع.

وأشار المحافظ إلى أن الأنظار في العالم تتجه لمركز ومدينة زفتى عقب اختيارها للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن التعليمية (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ كأحد مكتسبات دورة حياة كريمة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
طارق رحمي محافظ الغربية متنفس لأهالي زفتى العالمية للمدن التعليمية GNLC استعداد ا لاستقبال شهر رمضان المبارك الجهود المتميزة في مجال التعلم لمركز من تنمية بشرية وتمكين أد واجتماعي ومشروعات أساسية تحتية

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