الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير في المحلة الكبرى

رصف
رصف

أجرى طارق رحمي محافظ الغربية، جولة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين بنسبة تنفيذ 83%، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

 تفقد مركز تجميع الألبان

واستمرت الجولة بتفقد مركز تجميع الألبان الذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2، ويتكون المشروع من محطة استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية  ،ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خامات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار، مبردات).

 وأوضح محافظ الغربية ان نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 63%، والهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

تفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

واختتم رحمي جولته بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.
وأوضح "رحمي" أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورا، ومجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

 يأتي ذلك ضمن جولات محافظ الغربية الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. 

محافظ الغربية المتابعة الميدانية توافر الخدمات المقدمة قام المحافظ بجوله لمتابعة مشروعات الرصف الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد

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