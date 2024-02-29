الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع تطوير كورنيش كفر الزيات

الدكتور طارق رحمي محافظ
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم فى حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين. 


وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.


جاء ذلك خلال الجوله الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بكفر الزيات.

 

تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعية

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، حيث يتم أعمال تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، فيجرى الآن أعمال الأرنكة خلف الحائط الساند تمهيدًا لسريان المصرف وجاري أعمال الكحلة خلف الحائط الساند.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة المحافظ الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض، بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

محاور مرورية جديدة مشكلة التكدس المروري توفير الجهد والوقت وفتح شرايين مرورية وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار

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