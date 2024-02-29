الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

ضبط 135 حالة إشغال في حملة للمرافق بالغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

واصلت شرطة مرافق الغربية، حملاتها على مراكز المحافظة، بهدف الحملة إعادة النظام والانضباط في الشوارع والأسواق، بمختلف مدن مراكز المحافظة الثمانية، وواصلت الوحدات التابعة لـقسم مرافق مديرية أمن الغربية، الحملات من أجل فرض النظام على الشارع بمحافظة الغربية ومنع كافة التعديات.

واستهدفت الحملات المناطق التجارية وأسواق البيع؛ بهدف إزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، واستعادة النظام والانضباط في المناطق العامة، وتأتي هذه الحملة، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، حيث تم تكليف العقيد عبد القادر خليل بمواصلة الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بهدف استعادة النظام والانضباط في جميع مدن المحافظة. 

ورصد تعديات على الشوارع العامة داخل المدن، وتم حظر استخدام الشوارع كمعرض لعرض المنتجات التجارية؛ وذلك بهدف تجنب حدوث اختناقات مرورية وتمكين المارة من استخدام الشوارع الرئيسية والفرعية بسهولة.

أسفرت الحملة، عن ضبط العديد من التجاوزات التي ارتكبها أصحاب الأنشطة التجارية، وتم رفع الاشغالات وتحرير المحاضر الخاصة بالمخالفين، ومصادرة المواد غير المرخصة وتم تسليم هذه المواد إلى مخازن شرطة المرافق، وكذلك تم أيضًا تنفيذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

ورفع الإشغالات وتحرير المحاضر الخاصة بالمخالفين، وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بالغربية، بتنفيذ حملة موسعة أسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 135 مخالفة تعدي وإشغال طريق لكافيهات، ومحلات تجارية، وباعة متجولين. 

وشملت المخالفات؛ مخالفات تعدي وإشغال طريق لكافيهات، ومحلات تجارية، وباعة متجولين، كما تم أيضًا مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وتم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

شرطة مرافق الغربية فرض النظام علي الشارع بمحافظة الغربية ومنع كافة التعديات المناطق التجارية وأسواق البيع إزالة التعديات والإشغالات استعادة النظام والانضباط الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة بهدف استعادة النظام والانضباط في جميع مدن المحافظة

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