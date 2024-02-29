إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بكفر الزيات

استكمل مراكز ومدن محافظة الغربية، سلسلة الحملات الناجحة التي تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المراكز والمدن والقرى.

وقد حققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد هذه الحملات المتتالية جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

قاد المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف.

ونجحت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، في إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 بكل قوة وحزم، وضرورة التعامل والإزالة الفورية لأي تعديات.

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

وفي اليوم الخامس للموجة تابع محافظ الغربية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في الغربية، حيث تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الخامس في المرحلة الثانية لأعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات في اليوم الخامس للمرحلة الثانية عن إزالة 7 حالات بناء مخالف على مساحة 1198م٢ وحالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 36 م٢ كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات متغيرات مكانية غير قانونية، و3 مخالفات للبناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجة 22 بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.