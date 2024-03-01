الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خلال المرحلة الثانية للموجة 22.. إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف بزفتى

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استكملت مراكز ومدن محافظة الغربية، سلسلة الحملات الناجحة التي تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المراكز والمدن والقرى.

 وقد حققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد هذه الحملات المتتالية جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

و قاد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف.  

 منع محاولات بناء أدوار مخالفة 

ونجحت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، في إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في الغربية

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد تابع جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم السادس في المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات في اليوم السادس للمرحلة الثانية عن إزالة 3 حالات بناء مخالف على مساحة 238م٢، و7حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 1001م٢  كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 8 حالات متغيرات مكانية غير قانونية، وحالتين مخالفات للبناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجة 22، بكل شدة وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات، التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في الغربية سلسلة الحملات الناجحة نتائج إيجابية التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم

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