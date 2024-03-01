الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

12 مخالفة ضد أصحاب المخابز بالمحلة

تموين الغربية
تموين الغربية

شكلت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة استهدفت التفتيش على المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة المحلة الكبري، وذلك في إطار سعيها لتحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يتم تقديمها للمستهلكين. 

تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية؛ لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين، ونجحت الحملة في تحرير 15 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز، وتم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

وتم خلال الحملة التأكيد على أهمية الالتزام بالموازين المقررة، وضرورة حمل شهادات صحية للعاملين في المخابز، تم أيضًا توفير الدعم والمشورة التقنية لأصحاب المخابز لتحسين جودة إنتاجهم وتطوير عملياتهم.

قاد الحملة حازم طه، مدير إدارة المحلة الكبري التموينية، وشملت الحملة عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين. 

وأكد المهندس أبوهاشم، أن هذه الحملة تعكس التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مشيرًا إلى أن الحملات المكثفة من هذا النوع ستستمر في المستقبل بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى.

وتعكس هذه الحملة التموينية، التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز، وتهدف إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين ضد أصحاب تلك المخابز لتحسين جودة إنتاجهم وتطوير عملياتهم بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة المستهلكين وأصحاب المخابز شهادات صحية للعاملين

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