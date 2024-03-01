الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 310 أطنان من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة في المحلة الكبرى

رفع 310 أطنان من
رفع 310 أطنان من القمامة

 نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة نظافة شاملة استمرت علي مدار يوم كامل، في جميع أرجاء القرى التابعة لها إلى جانب المدينة.

وتمكنت الحملة من رفع 310 أطنان من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال فترة الحملة، وذلك بهدف تحسين نظافة المركز والمدينة  والقري التابعة، سعيًا لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وتولى اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إدارة هذه الحملة والإشراف عليها بكفاءة عالية، حيث قاد فرق العمل المكلفة بجمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بالتعاون مع نواب رئيس المدينة ورئيس الحملة الميكانيكية، ورؤساء أقسام النظافة والبيئة.

تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية

وتمكن فريق الحملة المكلف من جمع ورفع القمامة ومخالفات النظافة بكفاءة عالية، حيث تم تنظيم العمليات بشكل منظم وفعال، وتشمل الحملات جمع القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التركيز على تنظيف الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الجانبية ورفع كل نقاط تجميع القمامة لتحقيق بيئة نظيفة وجذابة.

ي.

مركز ومدينة المحلة الكبرى القمامة والمخلفات الصلبة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فرق العمل المكلفة اون مع نواب رئيس المدينة ورئيس الحملة الميكانيكية اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة

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