حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية بالغربية

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ظهر اليوم، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة وبدالي التموين بمركز ومدينة كفر الزيات، يرافقه اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس مركز ومدينة كفر الزيات).

وخلال الجولة، قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعة السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة وبدالي التموين، وخلال الحملة التفتيشية تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية، أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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