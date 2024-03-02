السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير بالأحياء والمدن بإضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك أثناء متابعته فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد بطول 1 كم وعرض 6 م؛ تمهيدًا لأعمال الرصف، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وأضاف أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقًا لأولويات واحتياجات المواطنين.
وشدد على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية؛ لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

محافظ الغربية تنفيذ خطط الرصف المنظر الحضاري والجمالي وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق

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