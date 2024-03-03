رصد وضبط 26 تاجراً يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية في تنفيذ حملة لمكافحة غش تجار السجائر وبيعهم السجائر بأسعار غير المعلن عنها والمخالفة للتسعيرة الرسمية، قاد الحملة وكيل الوزارة، المهندس محمد أبوهاشم، وذلك علي مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتهدف مثل هذه الحملات إلى ضبط المخالفات والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، ويعد ضبط التجار المخالفين جزءًا من هذه الجهود، حيث يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين.

وخلال الحملة، تم رصد 26 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمقدار 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة، تم توثيق هذه المخالفات وتحرير محاضر بالوقائع لأصحابها، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن مديرية التموين لن تتهاون في ملاحقة المخالفين وتقديمهم للمحاكمة، ويتم تطبيق القوانين والعقوبات الصارمة ضد هؤلاء التجار الذين يخالفون التسعيرة الرسمية، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق وتوفير بيئة تجارية عادلة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات تأتي في إطار جهود شاملة للحكومة المصرية نحو مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، وتعزيز نظام التموين والتجارة العادلة، ونتيجة لهذه الجهود، يتوقع أن تعمل الحملة على تحقيق تأثير إيجابي على السوق المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

ويتم مراقبة المحلات التجارية، ومحلات الجملة، والأسواق والمخابز البلدية والسياحية، بصفة لحظية شبه يومية على مدار الساعة، وذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي يتم مراجعتها مع مسؤولي التموين يوميًا، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تأتي على رأس أولويات المواطنين.