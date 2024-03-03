الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رصد وضبط 26 تاجراً يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية

سجائر
سجائر

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية في تنفيذ حملة لمكافحة غش تجار السجائر وبيعهم السجائر بأسعار غير المعلن عنها والمخالفة للتسعيرة الرسمية، قاد الحملة وكيل الوزارة، المهندس محمد أبوهاشم، وذلك علي مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتهدف مثل هذه الحملات إلى ضبط المخالفات والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمكافحة الغش والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، ويعد ضبط التجار المخالفين جزءًا من هذه الجهود، حيث يسهم في تعزيز النظام الاقتصادي وضمان حقوق المستهلكين.

وخلال الحملة، تم رصد 26 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمقدار 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة، تم توثيق هذه المخالفات وتحرير محاضر بالوقائع لأصحابها، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن مديرية التموين لن تتهاون في ملاحقة المخالفين وتقديمهم للمحاكمة، ويتم تطبيق القوانين والعقوبات الصارمة ضد هؤلاء التجار الذين يخالفون التسعيرة الرسمية، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق وتوفير بيئة تجارية عادلة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات تأتي في إطار جهود شاملة للحكومة المصرية نحو مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، وتعزيز نظام التموين والتجارة العادلة، ونتيجة لهذه الجهود، يتوقع أن تعمل الحملة على تحقيق تأثير إيجابي على السوق المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

ويتم مراقبة المحلات التجارية، ومحلات الجملة، والأسواق والمخابز البلدية والسياحية، بصفة لحظية شبه يومية على مدار الساعة، وذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي يتم مراجعتها مع مسؤولي التموين يوميًا، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تأتي على رأس أولويات المواطنين.

وكيل الوزارة تجار السجائر السجائر بأسعار غير المعلن والمخالفة للتسعيرة الرسمية ضبط المخالفات والتلاعب في الأسعار وكيل وزاره التموين بالغربيه

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد

حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية بالغربية

تحرير 22 مخالفة في حملة تموينية بالغربية

رفع 270 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة زفتى

"روحانية وجمال".. فوانيس رمضان تعكس تراث وتقاليد محافظة الغربية

إحباط تهريب 2 طن دقيق بلدي مدعم من مخبز بطنطا

12 مخالفة ضد أصحاب المخابز بالمحلة

في 24 ساعة.. ضبط 255 مخالفة مرورية حملة لمرور الغربية

الأكثر قراءة

عاجل| الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 في مصر 

جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود