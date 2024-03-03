الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رصد وضبط 273 مخالفة مرورية متنوعة بمدن ومراكز الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية موسعة  على مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتعاون بين الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، وتم تنفيذ الحملة بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، العميد وائل حمودة، وذلك تحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبدالسلام.

وتمكن ضباط وأفراد الحملة من رصد وضبط 273 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة.

حيث استهدفت الحملة تطبيق القوانين المرورية وضبط المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية، وقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير مخالفات متنوعة ومصادرة المركبات والدراجات النارية المخالفة.

كما قُدرت الغرامات المحصلة من المخالفين خلال الحملة بمبلغ 62.250 جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما جرت خلال هذه الحملة مصادرة 17 مركبة "توكتوك" لعدم حملها أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى مصادرة 23 دراجة نارية لعدم حملها لوحات معدنية وعدم حصولها على  التراخيص اللازمة.

وتعكس هذه الحملة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الغربية للحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتوعية السائقين وتطبيق القوانين المرورية للحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين المواطنين.

مدير امن الغربيه حملة مرورية موسعة الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية النظام والسلامة المرورية الجهود المستمرة لتوعية السائقين

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد

حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية بالغربية

تحرير 22 مخالفة في حملة تموينية بالغربية

رفع 270 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة زفتى

"روحانية وجمال".. فوانيس رمضان تعكس تراث وتقاليد محافظة الغربية

إحباط تهريب 2 طن دقيق بلدي مدعم من مخبز بطنطا

12 مخالفة ضد أصحاب المخابز بالمحلة

في 24 ساعة.. ضبط 255 مخالفة مرورية حملة لمرور الغربية

الأكثر قراءة

عاجل| الجيش السودانى يسترد منطقتين فى أم درمان ويدحر ميليشيا الدعم السريع

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 في مصر 

جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود