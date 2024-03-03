رصد وضبط 273 مخالفة مرورية متنوعة بمدن ومراكز الغربية

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية موسعة على مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتعاون بين الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، وتم تنفيذ الحملة بقيادة مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، العميد وائل حمودة، وذلك تحت إشراف مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبدالسلام.

وتمكن ضباط وأفراد الحملة من رصد وضبط 273 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة.

حيث استهدفت الحملة تطبيق القوانين المرورية وضبط المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية، وقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير مخالفات متنوعة ومصادرة المركبات والدراجات النارية المخالفة.

كما قُدرت الغرامات المحصلة من المخالفين خلال الحملة بمبلغ 62.250 جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك إخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما جرت خلال هذه الحملة مصادرة 17 مركبة "توكتوك" لعدم حملها أي معلومات تعريفية، بالإضافة إلى مصادرة 23 دراجة نارية لعدم حملها لوحات معدنية وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وتعكس هذه الحملة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الغربية للحفاظ على النظام والسلامة المرورية في المحافظة، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتوعية السائقين وتطبيق القوانين المرورية للحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية بين المواطنين.