إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى بكفرالزيات

قاد المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، بمحافظة الغربية، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف.

منع محاولات بناء أدوار مخالفة

ونجحت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات، في إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

واستكملت مراكز ومدن محافظة الغربية، سلسلة الحملات الناجحة التي تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المراكز والمدن والقرى.

وقد حققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد هذه الحملات المتتالية جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في الغربية

واستمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في متابعة جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٥ حالات بناء مخالف على مساحة ٥٥١م٢ و٥ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ١١٩١م٢ كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة حالتي متغيرات مكانية غير قانونية و٦ مخالفات للبناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.