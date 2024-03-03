محافظ الغربية يقود حمله تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى بطنطا

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم حمله تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقاله والجزاره بنطاق حي أول طنطا، يرافقه اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورئيس حي أول طنطا ).

وخلال الجولة قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعه السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة والاسماك، وتم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالغربية

وأكد محافظ الغربية، أنه وكامل الهيكل الإداري بالمحافظة سيقومون بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق والمحلات والسلاسل، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية الخاصة والعامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

يذكرأن محافظ الغربية واللجنة المشكلة يقومون بجولات يومية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

وعلي صعيد آخر، أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة صباحية؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة زفتى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافرالخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بمتابعته أعمال رصف وتطوير طريق (نهطاي - الضبابشة) بطول 600 متر، وعرض 12 مترًا بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه.

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