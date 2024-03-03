مباحث تموين الغربية تضبط 100 تاجر مخالف ومخابز تعمل بشكل غير قانونى

تمكنت مباحث التموين في الغربية، من تنفيذ حملة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية وعلى التجار بأسواق المحافظة، وذلك بهدف مكافحة التلاعب التجاري ومنع احتكار السلع وعدم رفع الأسعار، وكذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التجار من تحقيق مكاسب كبيرة غير واضحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وذلك عقب مراقبة يومية ومستمرة للمحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز، وتهدف هذه الحملات إلى تقليل ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين.

وذلك تحت قيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بمحافظة الغربية، وبإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، تم تنفيذ حملات ناجحة أسفرت عن ضبط 100 تاجر مخالف ومخابز تعمل بشكل غير قانوني.

وتتم مراجعة الأسعار بالتعاون مع المسئولين عن التموين وخبراء الأسعار يوميًا، ويتم التركيز بشكل خاص على السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطنين.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إشعارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ سلسلة من الحملات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال هذه الحملة تم تحرير 100 محضر بعد ضبط تجاوزات متنوعة، بما في ذلك البيع بأسعار مرتفعة وعدم وجود فواتير للبضائع وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال وعدم تطبيق الموازين القانونية في مخابز البلدية.



حملة تفتيشية

وعلى صعيد متصل، قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة وبدالي التموين بمركز ومدينة كفرالزيات، ترافقه اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس مركز ومدينة كفرالزيات).

وخلال الجولة، قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعة السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة وبدالي التموين، وخلال الحملة التفتيشية تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.