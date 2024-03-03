زراعة 225 شجرة مثمرة فى مركز السنطة بالغربية

أعلنت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، بالغربية، عن استمرار مجلس مدينة السنطة في تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق زراعة أشجار مثمرة وزينة في كافة شوارع وطرق المحافظة في كافة المدن والأحياء والقري.

وتحت إشراف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بزراعة 225 شجرة مثمرة وزينة في عدد من الطرق المؤدية إلى القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة في الغربية حملة شاملة للنظافة؛ بهدف تحسين حالة النظافة في المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقادت رئيس مجلس مدينة السنطة، هذه الحملة وتمكنت الفرق المعنية من رفع 255 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال فترة الحملة.

وقامت فرق مجلس مدينة السنطة، المجهزة بالعمال والمعدات برفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة من كافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، في إطار السعي نحو توفير بيئة نظيفة مناسبة لسكان مركز ومدينة السنطة، وذلك حسب توجيهات محافظ الغربية، طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

تحسين الظروف البيئية والصحية

وتم توجيه جميع رؤساء المدن والأحياء في المحافظة بضرورة الاهتمام بالنظافة من قبل محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الذي أكد أهمية حملات النظافة وتأثيرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين.

وأعرب الدكتور طارق رحمي عن استمرار الجهود الحكومية لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة والبيئة من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

على صعيد موازٍ، قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية برفع 3210 أطنان من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.