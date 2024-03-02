محافظ الغربية يتلقى تقريرًا شاملا عن الإجراءات المتخذة مع المحال المخالفة

تلقى محافظ الغربية، تقريرًا شاملًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع المحال المخالفة ويؤكد استمرار الحملات وعدم التهاون مع المخالفين عقب الحملة التفتيشية التي قادها محافظ الغربية ظهر اليوم بمركز ومدينة كفر الزيات.

عقب الحملة التفتيشية المفاجئة التي قادها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ظهر اليوم على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقاله والجزاره وبدالي التموين بمركز ومدينة كفر الزيات، يرافقه اللجنه المشكله من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم "مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس مركز ومدينة كفر الزيات".

وأسفرت الحملة عن: تحرير ١٤ محضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ١٢ محضر عدم حمل شهادة صحية سارية، بالإضافة إلى قيام مديرية الصحة بأخذ ١٤ عينة مختلفه لفحصها، و١٠ إخطارات للغلق.

وقامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحرير 5 محاضر اشتراطات ومحضر ضبط منتجات منتهية الصلاحية.

ضبط مصنعات اللحوم والدواجن يظهر عليها علامات الفساد ومشتبه فى صلاحيتها بأحد محلات الهايبر ماركت

كما قامت مديرية التموين بضبط كمية وقدرها ٣٣كجم من مصنعات اللحوم والدواجن يظهر عليها علامات الفساد ومشتبه فى صلاحيتها بأحد محلات الهايبر ماركت، ضبط كمية وقدرها ١٦كجم من اللحوم المفرومة والكبدة يظهر عليها علامات الفساد ومشتبه فى صلاحيتها بأحد المطاعم، وتحرير عدد ٩ مخالفات عدم إعلان عن أسعار بيع المواد الغذائية لمحلات بيع المواد الغذائية ومحضر عدم وجود شهادة صحية لمحل بيع منتجات الألبان.

أما عن مباحث التموين فقامت بتحرير ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار، ٨ محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر لحوم بدون بيانات.

وقام مجلس ومدينة كفر الزيات بتحرير ٥ محاضر إدارة منشأه بدون ترخيص، ٨ رخص تقنين أوضاع، تحرير ١٠ محاضر إشغال طريق.

وأكد محافظ الغربية أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرا إلى الاستمرار في شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كل المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.