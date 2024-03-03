"التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة" ندوة إعلامية بالإدارة الزراعية فى زفتى

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1129 لسنة 2019 فإن للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية كل الصلاحيات اللازمة لأداء عمله ويعمل على تحقيق بعض الأهداف التي جاءت من خلال انعقاد الندوة الإعلامية التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة التي أقامها مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي بزفتى بالإدارة الزراعية بزفتى.

وقال أشرف الحداد مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بالغربية، إن من أهداف المجلس الوطني للتغيرات المناخية رسم سياسات عامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.

وأضاف أشرف الحداد أن التغيرات المناخية هي تغير محتمل في المناخ الإجمالي لسطح الأرض نتيجة لزيادة الانبعاث الغازي وما يسببه من احتباس حراري ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة سطح الكرة الأرضية.

وفيما يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة فى مصر، فقد أشار الأستاذ أشرف فى حديثه إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبيًا بهذه الظاهرة، حيث من المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من تأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية، ومرورًا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاءً بالتأثير على المحصول المنتج.

وأضاف أن من المحاصيل التي تؤثر عليها التغيرات المناخية، إنتاجية محصول القمح التي سوف تقل حوالى 9% إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية، وإنتاجية محصول الشعير والذرة الشامية وإنتاجية محصول الأرز ومحصول قصب السكر سوف تنخفض إلى 25% كما أن استهلاكه المائى سوف يزداد 2.5%.

وفي نهاية اللقاء، أكد أشرف الحداد على إيجاد بعض الحلول للتغيرات المناخية ومنها استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية وتغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة وأيضًا زراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض ويكون استهلاكها المائي وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجر السكر بدلًا من قصب السكر.

أعد وأدار اللقاء هبة يماني أخصائي الإعلام بمركز النيل للإعلام بزفتى، تحت إشراف عبدالله الحصري مدير المركز.

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