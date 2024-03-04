الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات متتالية لمرافق الغربية لرفع الإشغالات إعادة النظام والانضباط في الشوارع والأسواق

مرافق الغربية
مرافق الغربية

واصلت شرطة مرافق الغربية، حملاتها على مراكز المحافظة، بهدف إعادة النظام والانضباط في الشوارع والأسواق، بمختلف مدن مراكز المحافظة الثمانية، وواصلت الوحدات التابعة لـ قسم مرافق مديرية أمن الغربية، الحملات من أجل فرض النظام على الشارع بمحافظة الغربية ومنع كافة التعديات.

واستهدفت الحملات المناطق التجارية وأسواق البيع؛ بهدف إزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، واستعادة النظام والانضباط في المناطق العامة، وتأتي هذه الحملة، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، حيث تم تكليف العميد عبد القادر خليل بمواصلة الحملات بشكل مستمر على مدار الساعة؛ بهدف استعادة النظام والانضباط في جميع مدن المحافظة. 

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بالغربية، بتنفيذ حملة موسعة أسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 20 محضر اشغال طريق عام للمخالفين بالطريق العام ورفع 300 حالة إشغال طريق، وازالة 8 عربات يد خشبية خاصه بالباعة الجائلين، كما تم ازالة حواجز حديدية على الأرض يعوق حركة المرور، وتند قماش وترك، واعلانات خشبية.

ومن جهته شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة  لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن لإعادة الانضباط لشوارع عروس الدلتا  مشيرا الى ان هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشملت المخالفات؛ مخالفات تعدي وإشغال طريق لكافيهات، ومحلات تجارية، وباعة متجولين، كما تم أيضًا مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وتم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 إعادة النظام والانضباط فرض النظام علي الشارع بمحافظة الغربية ومنع كافة التعديات إزالة التعديات والإشغالات ا مدير امن الغربيه المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات

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