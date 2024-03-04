حررت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، 19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية بطنطا، حيث تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت التفتيش على المخابز البلدية والسياحية في مركز طنطا، وذلك بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

وتم تنفيذ الحملة بجهود مشتركة من فريق المديرية، وإدارة تموين طنطا، ونجحت في تحرير 19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز، حيث تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقاد الحملة مدير إدارة طنطا التموينية، تحت إشراف الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، والمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز

وتضمنت الحملة عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

وأكد محافظ الغربية أنه وكامل الهيكل الإداري بالمحافظة سيقومون بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق والمحلات والسلاسل، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية الخاصة والعامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وتعكس هذه الحملات التموينية، التزام محافظة الغربية، بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز، وتهدف إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى.

يذكر أن محافظ الغربية واللجنة المشكلة يقومون بجولات يومية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظًا على صحة المواطنين.